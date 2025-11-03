Zgjedhjet e New York/ Kush është Zohran Mamdani, myslimani demokrat që po sfidon Trump-in
Ndërsa Zohran Mamdani ecte rrugëve të Upper East Side për fushatë, mbështetësit e tij e ndalonin vazhdimisht. Dy gra të reja të qeshura dukeshin shumë të mahnitura dhe i thanë se e ndiqnin në Instagram. Turma gazetarësh e rrethuan Mamdanin dhe kapën çdo moment të tij, teksa takohej me mbështetësit.
Me një epërsi të konsiderueshme në sondazhe, 34-vjeçari është në prag të shkrimit të historisë kur njujorkezët të votojnë të martën, si kryebashkiaku më i ri dhe udhëheqësi i parë mysliman dhe nga Azia Jugore. Një figurë relativisht e panjohur vetëm disa muaj më parë, pak veta mund ta kishin parashikuar ngritjen e tij, nga artist hip-hopi dhe këshilltar strehimi në asambleist të shtetit të Nju Jorkut dhe kandidat kryesor për të drejtuar qytetin më të madh në SHBA.
Garë me tre palë
Përmes videove virale dhe kontakteve me krijuesit e përmbajtjes dhe podkasterët, Mamdani është bërë i njohur për votuesit në një kohë kur besimi tek Partia Demokratike midis anëtarëve të saj është në nivelin më të ulët historik. Por ka pikëpyetje nëse ai mund t’i mbajë premtimet e tij ambicioze dhe se si një politikan pa përvojë ekzekutive do ta përballojë sulmin që me siguri do të vijë nga një administratë armiqësore e Trump.
Ekziston edhe marrëdhënia e ndërlikuar që ai ka me establishmentin e partisë së tij, pasi ai bëhet një figurë kombëtare për demokratët e krahut të majtë. Ai e përshkruan veten si socialist demokrat, gjë që nuk ka një përkufizim të qartë, por në thelb do të thotë tu japësh zë punëtorëve, jo korporatave. Ai ka premtuar taksë te milionerët për të paguar për programe të zgjeruara sociale. Është politika e Bernie Sanders dhe Alexandria Ocasio-Cortez me të cilët Mamdani shpesh ka ndarë një skenë.
Trump ka kërcënuar të tërheqë fondet federale nëse njujorkezët zgjedhin një “komunist”. Por, Mamdani e ka hedhur poshtë atë linjë sulmi të zakonshëm në lidhje me politikën e tij dhe gjatë një interviste televizive gjatë ditës ai u pajtua me prezantuesin se ishte pak a shumë si një politikan skandinav, vetëm se më i errët.
Fitorja do të shihej si një refuzim i politikës si zakonisht nga njujorkezët, ndërsa ata përballen me koston e jetesës, problemi numër një i Mamdanit. Rivali i tij kryesor në votimin e së martës është ish-guvernatori demokrat Andrew Cuomo, i cili kandidon si i pavarur pasi humbi ndaj Mamdanit në zgjedhjet paraprake.
Cuomo akuzon Mamdanin për një axhendë anti-biznes që do ta shkatërronte Nju Jorkun. Ai thotë se ka treguar se mund t’i bëjë ballë Trumpit, por Mamdani e quan Cuomon kukull të presidentit. Curtis Sliwa, kandidati republikan, i tall të dy. Në debatin e fundit, ai tha: “Zohran, CV-ja jote mund të futej në një pecetë kokteji. Dhe Andrew, dështimet e tua mund të mbushnin një bibliotekë shkolle publike në New York City.”
Fokusi i Mamdanit në Fushatë
Mesazhi i Mamdanit është përqendruar kryesisht në çështjet e përballueshmërisë dhe cilësisë së jetës. Ai ka premtuar kujdes universal për fëmijët, ngrirje të qirasë në njësitë e subvencionuara, autobusë publikë falas dhe dyqane ushqimore të drejtuara nga qyteti. Është një mesazh që u ka mbërritur njujorkezëve të ngopur me çmimet marramendëse.
“E mbështes atë sepse jam avokat i strehimit dhe shoh se si kostoja e jetesës vazhdon të rritet e të rritet. Ne të gjithë duam një qytet të përballueshëm,” tha Miles Ashton për BBC-në.
Kostot e axhendës Mamdani do të mbuloheshin nga taksat e reja mbi korporatat dhe milionerët, të cilat ai këmbëngul se do të mblidhnin 9 miliardë dollarë megjithëse disa, si Instituti libertarian Cato, thonë se shumat e tij nuk përputhen. Ai gjithashtu do të kishte nevojë për mbështetjen e legjislaturës shtetërore dhe Guvernatores Kathy Hochul për të zbatuar taksat e reja.
Ndërsa udhëtonte me autobusin M57 nëpër Manhattan për të nxjerrë në pah planin e tij të autobusëve falas, ai i tha BBC-së pse fokusi i tij te përballueshmëria ishte qasja e duhur në epokën Trump. Midis njujorkezëve që i thanë BBC-së se nuk do të votonin për Mamdanin, dyshimet se ai do të ishte në gjendje të paguante për axhendën e tij dhe mungesa e përvojës ishin dy nga faktorët më të mëdhenj.
Çfarë mendon bota e biznesit në Nju Jork
Pasi Mamdani fitoi zgjedhjet paraprake demokrate në qershor, udhëheqësit e Wall Street mezi po festonin. Disa kërcënuan se do të largoheshin nga qyteti. Por që atëherë ka pasur një ndryshim të dukshëm atmosfera është më pak panik, më shumë bashkëpunim. Drejtori ekzekutiv i JPMorgan Chase, Jamie Dimon, madje tha se do të ofronte ndihmën e tij nëse Mamdani zgjidhet.
Mardhënia e Trump-Mamdan
Zohran Mamdani dhe Donald Trump duket se kanë shumë të përbashkëta. Nëse ai tingëllon si makthi më i keq i Donald Trump, mund të jetë edhe i tillë, por ai është gjithashtu shumë i ngjashëm me të. Të dy janë udhëheqës karizmatikë që i kanë kundërshtuar partitë e tyre, kanë shfrytëzuar postin politik dhe janë bërë mjaftueshëm të popullarizuar tek qytetarët për të fituar zgjedhjet.
Presidenti trump duket se i trembet faktit se fitorja e Mamdanit mund të sinjalizojë diçka më të thellë sesa një garë e vetme për kryetar bashkie në Bregun Lindor. Njerëzit si në të majtë ashtu edhe në të djathtë dëshirojnë autenticitet dhe duan dikë në të cilin të besojnë.
Një qytet i ndarë për shkak të Gazës
Një qëndrim në të cilin Mamdani ka qëndruar i vendosur është kritika e tij ndaj Izraelit dhe mbështetja e përjetshme për të drejtat e palestinezëve. Kjo përfaqëson një ndarje nga establishmenti i partisë Demokratike dhe mund të jetë një faktor vendimtar për shumë votues në një qytet me popullsinë më të madhe hebraike jashtë Izraelit.
Ai shkaktoi zemërim gjatë procesit paraprak kur refuzoi të dënonte termin “globalizoni intifadën”. Por, pasi banorët hebrenj të Nju Jorkut i shprehën shqetësimin e tyre, duke i thënë se ndiheshin të pasigurt kur e dëgjonin, ai tha se i dekurajonte të tjerët që ta përdornin atë.
Një letër e nënshkruar nga më shumë se 1,100 rabinë përmendi Mamdanin ndërsa dënonte “normalizimin politik” të antisionizmit. Votuesit hebrenj janë kryesisht të ndarë midis Mamdanit dhe Cuomo-s në sondazhe. Brad Lander, kontrollori i qytetit, ose shefi financiar, i cili u bashkua me Mamdanin në zgjedhjet paraprake demokrate për të mbështetur kandidaturën e njëri-tjetrit kundër Cuomo-s, thotë se shumë njujorkezë hebrenj si ai janë shumë entuziastë për Mamdanin.
E ardhmja e partisë
Ajo që mund ta çojë Mamdanin drejt fitores në Nju Jorkun liberal mund të mos jetë një recetë për sukses në nivel kombëtar. Dhe demokratët në Kongres duken të shqetësuar për pasojat e ngritjes së tij në pushtet, ndërsa tensionet partiake midis të moderuarve dhe progresivëve vazhdojnë.
Udhëheqësi i pakicës në Senat, Chuck Schumer, nuk e ka mbështetur Mamdanin, ndërsa kolegu i tij, udhëheqësi i pakicës në Dhomën e Përfaqësuesve të Nju Jorkut, Hakeem Jeffries, e mbështeti atë vetëm disa orë para se të fillonte votimi i parakohshëm.
Strategët demokratë kanë thënë se problemi që paraqet Mamdani për themelimin e partisë është se Trump dhe republikanët tashmë i kanë cilësuar demokratët, pavarësisht sa të moderuar janë, si socialistë. Dhe është një taktikë që mendohet se ka pasur një farë efekti midis votuesve kubanë dhe venezuelas në zgjedhjet e vitit 2024.