Zbulim i rrallë në psikiatri: shkencëtarët gjejnë një anomali të rrallë në trurin e psikopatëve
Përmes imazherisë me rezonancë magnetike (MRI), studiuesit kanë zbuluar se striatumi – një pjesë e trurit e përfshirë në proceset e vendimmarrjes dhe ndjesinë e shpërblimit – është rreth 10% më i madh tek individët me tipare psikopatike sesa tek njerëzit me zhvillim normal.
Ky ndryshim, sipas ekspertëve, mund të jetë çelësi për të kuptuar sjelljet impulsive, mungesën e empatisë dhe egocentrizmin që karakterizojnë shpesh psikopatët. “Përveç ndikimeve të mjedisit shoqëror, është e rëndësishme të merret parasysh edhe madhësia e strukturave të trurit”, shpjegon neurokriminologia Laura Choy, një prej bashkautoreve të studimit.
Profesori Adrian Raine, i njohur për kërkimet mbi neurobiologjinë e sjelljes kriminale, thekson se truri i këtyre individëve “nuk zhvillohet normalisht gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës”. Ai shton se një striatum më i madh ka nevojë për më shumë stimulim, gjë që mund të shpjegojë prirjen e psikopatëve për rrezik dhe sjellje ekstreme.
Studimi, që përfshiu 120 të rritur në SHBA, përfaqëson një hap të rëndësishëm për psikiatrinë moderne. Megjithatë, shkencëtarët theksojnë se jo çdo person me tipare psikopatike është kriminel, pasi faktorët biologjikë ndërthuren ngushtë me ata shoqërorë dhe mjedisorë.