LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zbardhen projektvendimet që do të votohen, Kuvendi me dy seanca brenda ditës

Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 08:39
Politikë

Zbardhen projektvendimet që do të votohen, Kuvendi me dy seanca brenda

Kuvendi i Shqipëri do të mbajë sot dy seanca parlamentare, një e cila do të nisë në orën 10:00, dhe më pas do të pasohet nga ajo e orës 17:00.

Në një njoftim për mediat, Kuvendi njofton se në seancën e parë, në rend dite do të jenë:

1. Miratimi i procesverbalit të seancave plenare të datës 12.9.2025.
2. Njoftime.
3. Projektvendimi “Për zgjedhjen e zëvendëskryetarëve të Kuvendit”.

4. Projektvendimi “Për zgjedhjen e sekretariateve të Byrosë të Kuvendit”.
5. Projektvendimi “Për përbërjen e Byrosë së Kuvendit”. III. Ngarkohen shërbimet e Kuvendit për publikimin e rendit të ditës të seancës plenare, njoftimin e anëtarëve të Kuvendit me anë të mjeteve të komunikimit elektronik, si dhe përgatitjen dokumentacionit parlamentar që do të shqyrtohet. e IV. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Ndërkohë në seancën e pasdite, në rend ditë do të jetë projektvendimi “Për zgjedhjen e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion