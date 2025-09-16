"Mos merrni rreziqe...", horoskopi për ditën e sotme, 16 shtator 2025
Dashi
Ndershmëria është padyshim politika më e mirë për ty tani. Mos u përpiq t’i hedhësh fajin askujt. Kjo do të ketë pasoja të pakëndshme më vonë. Thuaje të vërtetën tani, në mënyrë që të mos të kthehet për të të përndjekur në të ardhmen.
Demi
Ke shumë energji fizike me të cilën mund të përballosh çdo gjë që të del përpara. Ndihu i lirë të punosh me orë më të gjata dhe të marrësh përsipër punë shtesë. Mund ta përballosh atë me më shumë lehtësi sesa shumica e njerëzve mund ta përballojnë vetëm orarin e tyre normal.
Binjakët
Edhe pse java është e re, kjo nuk do të thotë që duhet ta lini cilësinë e punës suaj të bjerë. Mbani një standard të lartë në çdo kohë. Puna që bëni sot do të vihet re – prandaj sigurohuni që të silleni sa më mirë.
Gaforrja
Mendja jote duket se po shkon në njërën anë, ndërsa trupi yt në anën tjetër. Je në konflikt për një çështje të caktuar dhe për këtë arsye po përpiqesh të luash me të dyja palët. Nuk është koha për të deklaruar se cila palë ka të drejtë dhe cila është gabim.
Luani
Është e rëndësishme të jesh në humor të mirë sepse kjo do të të bëjë më të përgatitur për t’u përballur me qëndrimin agresiv që po merr nga të tjerët. Mos lejo që veprimet irracionale dhe të paparashikueshme të njerëzve të të nxjerrin nga loja.
Virgjëresha
Mbaj mend historinë tënde! Përpara se të fillosh një teknikë të re dhe një këndvështrim të ri se si duhen bërë gjërat, mbaj mend se kush ka qenë para teje dhe si kanë ecur ata. Të qenit i vetëdijshëm për të kaluarën do të të ndihmojë tani dhe në të ardhmen.
Peshorja
Nuk je i gatshëm të marrësh rreziqe dhe këtu nuk ka asnjë problem. Mbaje fort atë që ke, në vend që ta rrezikosh për një shans për të fituar më shumë. Një sjellje e tillë e rrezikshme ka të ngjarë të të kthehet kundër. Mos u bind për këto lloj lojërash fati.
Akrepi
Veprimet e tua janë në kundërshtim me bindjet e tua të vërteta. Ndalo dhe mendo për atë që po bën. Mund ta bësh nga zakoni ose sepse dikush tjetër të ka detyruar të jesh në atë pozicion. Gjej kohën për të ndaluar dhe reflektuar. Një ndryshim i madh është afër.
Shigjetari
Ndihesh mjaft konservator. Një qëndrim i kujdesshëm do të të shërbejë mirë. Ji “shoferi mbrojtës” në vendin e punës sot. Nuk e di kurrë kur dikush do të bëjë një manovër të papritur dhe do të të dalë përpara.
Bricjapi
Ke frikë të thuash atë që mendon sepse e di instiktivisht se të tjerët nuk do të pajtohen me atë që beson. Kjo nuk është një arsye e mirë për t’u heshtur. Është jetike që t’i shprehësh mendimet e tua në lidhje me atë që mendojnë të tjerët.
Ujori
Nëse punoni në zyrë, merrni me vete një drekë të madhe për në punë. Nëse punoni në shtëpi, sigurohuni që t’i jepni vetes një drekë të madhe. Ushqimi do t’ju ndihmojë të qetësoni emocionet dhe frustrimin tuaj. Shpërfillni çdo rregull që mund të keni në lidhje me dietën.
Peshqit
Mund të mos ndihesh mirë me veten dhe të tjerët do të vënë në dyshim se çfarë nuk shkon me ty. Mos pretendo se gjithçka është në rregull kur është e qartë se nuk është. Ji i sinqertë në mënyrë që njerëzit të mund të të ndihmojnë në fushat ku ke nevojë për mbështetje dhe inkurajim shtesë./bw