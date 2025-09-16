LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nuk ndalet Vedat Muriqi, shënon dy gola për Mallorca-n

Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 07:11
Sport

Nuk ndalet Vedat Muriqi, shënon dy gola për Mallorca-n

Sulmuesi kosovar Vedat Muriqi nuk ka të ndalur në duelin Espanyol-Mallorca duke shenuar dy gola.

As-i kosovar i Mallorca-s, ka shënuar edhe golin e dytë për skuadrën e tij duke barazuar rezultatin në 2-2 në përballje me Espanyol-in.

Muriqi golin e dytë e realizoi në minutën e 66-të.

Sulmuesi kosovar i Mallorca-s, Vedat Muriqi, ka vazhduar me formën e mirë në La Liga.

Pasi pak ditë më parë i shënoi gol Real Madridit, mbreme realizoi gol edhe në duel me Espanyol.

Muriqi në minutën e 45-të shënoi gol nga penalltia për rezultatin 2-1, i cili është në favor të Espanyol.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion