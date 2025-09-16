Nuk ndalet Vedat Muriqi, shënon dy gola për Mallorca-n
Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 07:11
Sport
Sulmuesi kosovar Vedat Muriqi nuk ka të ndalur në duelin Espanyol-Mallorca duke shenuar dy gola.
As-i kosovar i Mallorca-s, ka shënuar edhe golin e dytë për skuadrën e tij duke barazuar rezultatin në 2-2 në përballje me Espanyol-in.
Muriqi golin e dytë e realizoi në minutën e 66-të.
Sulmuesi kosovar i Mallorca-s, Vedat Muriqi, ka vazhduar me formën e mirë në La Liga.
Pasi pak ditë më parë i shënoi gol Real Madridit, mbreme realizoi gol edhe në duel me Espanyol.
Muriqi në minutën e 45-të shënoi gol nga penalltia për rezultatin 2-1, i cili është në favor të Espanyol.