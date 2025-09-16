Mot i kthjellët dhe kohë e qëndrueshme në të gjithë territorin, parashikimi për ditën e sotme
Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 08:25
Aktualitet
Ditën e martë, vendi ynë do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme.
Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, duke sjellë një ditë të favorshme për aktivitete në natyrë.
Era do të fryjë me drejtim Verilindje – Veriperëndim dhe me një shpejtësi mesatare prej 5 m/s. Ndërkohë, përgjatë vijës bregdetare era pritet të fitojë shpejtësi deri në 9 m/s.
Sa i përket kushteve në det, valëzimi do të jetë i ulët, me forcë 1 ballë, duke krijuar një situatë të qetë në lundrim.