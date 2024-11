Vizita e Von der Leyen në Tiranë, ambasadori Gonzato: Shënon një fazë të re në marrëdhëniet BE- Shqipëri

Vizita e Presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen shënon një fazë të re në marrëdhëniet BE-Shqipëri, thotë ambasadori i BE-së, Silvio Gonzato në një postim në X

Vizitë shumë e mirë në Shqipëri nga Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Shënjoi një fazë të re në marrëdhëniet BE-Shqipëri. Pas hapjes së negociatave për grup-kapitullin e themelorëve javën e kaluar, perspektiva e anëtarësimit është reale dhe është afër. Ky është një mesazh i madh shprese edhe për të rinjtë shqiptarë që duan që vendi i tyre të jetë pjesë e BE-së.

Është e njëjta rini që ndau me ne dje mendime të tilla frymëzuese, në hapjen e vitit akademik të Kolegjit të Evropës në Tiranë. Faleminderit Federica Mogherini për organizimin e një aktiviteti kaq të rëndësishëm për Tiranën, Shqipërinë dhe gjithë rajonin.

Ambasadori i BE-së u shpreh se ky është një mesazh i madh shprese edhe për të rinjtë shqiptarë që duan që vendi i tyre të jetë pjesë e BE-së dhe se muajt në vijim do të jenë emocionuese.

Muajt ​​në vazhdim do të jenë emocionues dhe sfidues në të njëjtën kohë për Shqipërinë. Nuk ka kohë për të humbur - nevojiten reforma të rëndësishme për të ecur drejt anëtarësimit. BE dhe Delegacioni në Shqipëri, janë këtu për të mbështetur vendin në këto përpjekje. Me miratimin e djeshëm të Agjendës së Reformave, vendi do të marrë më shumë se 920 milionë euro në kuadër të Planit të Rritjes. Kjo do të ndihmojë në modernizimin e infrastrukturës, përmirësimin e shërbimeve publike, stimulimin e rritjes, duke sjellë kështu cilësinë e jetës së qytetarëve shqiptarë më pranë standardeve të BE-së.

Presidentja e Komisionit Europian, Ursula Von der Leyen qëndroi për një vizitë dy ditore në Tiranë në kuadër të një turi ballkanik. Gjatë qëndrimit në Tiranë u takua me kryeministrin Edi Rama dhe presidentin Bajram Begaj.

Në fokus të bisedës ka qenë rrugëtimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian dhe hapja e negociatave për grupkapitullin e parë. Në një postim në platformën ‘X’, Von der Leyen shkruan se vlerëson angazhimin e Presidentit Begaj për të ardhmen e Shqipërisë dhe rajonit në BE.