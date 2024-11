Turi me diasporën, kryeministri Rama nesër takim me shqiptarët e Londrës

Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë ditën e nesërme (24 nëntor) takimin me shqiptarët në Londër, në kuadër të turit të diasporës.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, kreu i vendit tonë shkruan se takimi do të zhvillohet në orën 12:00 me orën lokale.

Rama thekson se takimi me emigrantët në Londër është rruga drejt Shqipërisë 2030.

“Radha e takimit me shqiptarët e Britanisë së Madhe, në rrugën drejt Shqipërisë 2030. Londër, e diel 24 nëntor, ora 12:00″, shkruan Rama.