Tirana dhe Cërriku u bashkohen Beratit, Tepelenës dhe Matit, 5 bashki drejt zgjedhjeve të parakohshme

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 14:38
Politikë

Bashkia e Tiranës do të shkojë në zgjedhje të parakohshme pas konfirmimit të kryeministrit Edi Rama ditën e sotme, i cili tha se kryeqyteti duhet t’i rikthehet normalitetit pas 7 muajsh që kryetari aktual Erion Veliaj ndodhet në qeli. Rama propozoi emrin e Ogerta Manastirliut për të garuar në siglën e PS për të ruajtur qeverisjen socialiste në bashkinë më të madhe të vendit.

Së bashku me Tiranën, edhe Cërriku pritet të shkojë në zgjedhje për bashkinë, pasi kryetari aktual Andis Salla u zgjodh nga Rama për të qenë ministri i ri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Kështu, Tirana dhe Cërriku i bashkohen listës së bashkive që pritet të shkojnë në zgjedhej pas vakancave të krijuara, së bashku me Beratin, Tepelenën dhe Matin.

Këto të fundit “humbën” kryebashkiakët e tyre, të cilët u zgjodhën deputetë të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit.


Më konkretisht Ervin Demo i Beratit, Tërmet Peçi i Tepelenës dhe Agron Malaj i Matit do të jenë deputetë të rinj në Parlament, me ish-kreun e bashkisë së Beratit që do të shërbejë edhe si ministër i Pushtetit Vendor në vend të Arbjan Maznikut.

