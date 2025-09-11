LEXO PA REKLAMA!

Dikur pjesë e Kembrixh, kush është mjekja radiologe që Rama emëroi si Ministre Shëndetësie

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 13:48
Aktualitet

Profesoresha e radiologjisë, Evis Sala, është ministrja e re e Shëndetësisë. Sala do të kthehet nga Italia në Shqipëri, ku me njohuritë dhe eksperiencën e saj, do të drejtojë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale.

Ajo zëvendëson në këtë detyrë Albana Koçiun.

Evis Sala drejton Qendrën për Imazheri Diagnostike dhe Radioterapi Onkologjike në Poliklinikën “Gemelli” dhe është pedagoge në institucionet e arsimit të lartë, ku kontribuon me përvojën e saj akademike dhe kërkimore për formimin e brezit të ri të profesionistëve të shëndetit.

Prof. Sala ka një karrierë të gjatë akademike dhe kërkimore në Mbretërinë e Bashkuar, ku për shumë vite ka qenë pjesë e Universitetit të Kembrixhit dhe ka bashkëdrejtuar Programin e Avancuar të Imazhimit të Kancerit dhe Programin e Integruar të Mjekësisë së Kancerit në Qendrën e Kërkimit të Kancerit në Kembrixh.

