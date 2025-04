“Të marrsha të keqen, s’po të jap asnjë përgjigje”, Rama-komentuesit: Diell pas kodre kam parë por...

Kryeministri Edi Rama u është përgjigjur sot pyetjeve të komentuesve që i kanë ardhur në rrjetet e tij sociale.

“Londra dhe Parisi na ke lënë si kodra pas diellit”, i shkruan një tjetër komentues.

Rama i është përgjigjur me humor e ironi.

“Diell pas kodre kam parë dhe dëgjuar, por këtë se kisha dëgjuar, mbase ke dashur të thuash pas bregut, por nejse, të marrsha të keqen, s’po bëj asnjë koment, ja erdhën zgjedhjet dhe do ta shohësh kush do zbresë e kush do bjerë”, tha Rama.