Spektakël në qiell, fenomeni i "paradës planetare" që do t’ju lërë pa frymë

Një ngjarje e jashtëzakonshme kozmike është gati të zbulohet në horizont.

Ditën e sotme, pak para agimit, gjashtë planetë në Sistemin Diellor u rreshtuan për të krijuar atë që quhet “paradë planetare”. Jupiteri, Mërkuri, Urani, Marsi, Neptuni dhe Saturni, do të bashkohen në një rresht të vetëm në qiell, duke dhënë një spektakël unik dhe që lë pa frymë vëzhguesit e vëmendshëm.

Fenomeni i shtrirjes së planetëve nuk është një ngjarje kaq e rrallë, por ajo që do të ndodhë është vërtet e veçantë; meqenëse është një rreshtim i gjashtë planetëve.

Ky fenomen ndodh sepse orbitat e planetëve rreth Diellit janë të anuar në një rrafsh pothuajse të sheshtë, të njohur si ekliptik. Ky rregullim orbital herë pas here krijon kushte të favorshme për një shtrirje.

Megjithëse nuk do të formojnë një vijë të drejtë në hapësirë, nga këndi i Tokës ato do të duken të përafruar në mënyrë të përkryer. Megjithatë, Venusi mungon nga planetët e dukshëm dhe të rreshtuar dhe nuk do të jetë e pranishëm në këtë kongregacion prestigjioz.

Për ata që kanë durimin të presin momentin e duhur, kësaj ngjarjeje fantastike kozmike në fillim të javës do t’i shtohet edhe Hëna në rënie.

Falë kësaj ngjarjeje të rrallë kozmike do të kemi mundësinë të admirojmë Merkurin, Marsin, Jupiterin dhe Saturnin me sy të lirë. Për të vëzhguar Neptunin e Uranit, do të nevojiten dylbi. Fenomeni do të jetë i dukshëm nga shumica e rajoneve të botës, megjithëse kohët e shfaqjes dhe zhdukjes së planetëve do të varen nga pozicioni i vëzhguesit. Këshillohet përdorimi i aplikacioneve të dedikuara, si Sky Tonight, i cili ofron informacion në kohë reale për pozicionin e objekteve qiellore.