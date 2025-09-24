“Shkarkimi i Veliajt, hap i debatueshëm”/ Rama nis fushatën: Ja ç’tregojnë anketat për Manastirliun
Edi Rama, pa pritur se çdo të bëjë Erion Veliaj me vendimin e tij për ta shkarkuar, ka nisur fushatën për zgjedhjet e parakohshme lokale për Bashkinë e Tiranës.
Pasditen e kësaj të mërkure ai po mban një takim me ministrat dhe me deputetë dhe ish-deputetët e Qarkut të Tiranës, ku gjatë fjalës së tij, e konsideroi vendimin për shkarkimin e Erion Veliajt si një detyrim për të marrë një hap të debatueshëm në raport me kryebashkiakun, por të detyrueshëm në lidhje me fatin e Tiranës.
Edhe pse një ndër ministret më të akuzuara dhe me dosje në SPAK, Rama tha se ka kryer anketa ditët e fundit për kandidaten e tij, Ogerta Manastirliu, ku sipas tij, tregon se ka mbështetje të madhe, ndërkohë që shtoi se opozita do të dalë edhe më e humbur.
Gjatë fjalës së tij, Rama pranoi edhe problematikat për Tiranës, duke nisur nga uji i pijshëm, mbetjet, etj.
“Pas 7 muajsh pa një kryetar bashkie në krye të detyrës, u detyruam të marrim një hap të debatueshëm në raport me Erion Veliajn, por të detyrueshëm në lidhje me fatin e kryeqytetit të Shqipërisë. Këshilli Bashkiak miratoi dje shkarkimin e kryetrarit në mungesë prej 7 muajsh për t’i hapur rrugë zgjedhjeve të reja. Janë thënë dhe janë llomotitur shumë gjëra lidhur me këtë hap, por nuk ia vlen të merremi as me ata që u ka rënë diella në kokë, as me ata që e quajnë diktaturë kur shumica parlamentare detyrohet të kalojë në votim programin në Kuvend, pasi ndalohet ta paraqesë me metodat famëkëqija të rrylave të fytit dhe bërrylave, dhe as me ata që tre herë resht nuk e mundën dot Erionin me karikaturat e tyre mediatike, që sot fryjnë gjokset me sebepin e një letre anonime të një kryetari të lidhur duar e këmbë. Qoftë tezgat dhe pasqyrat lincuese ndaj tij, qoftë procesi i drejtësisë kundër tij nuk janë tema ku ne mund të ndërhyjmë si palë. Tema jonë si palë e përgjegjshme në jetën e këtij vendi, është që mos të marrë peng pafundësisht kryeqytetin e Shqipërisë dhe punët e tij. Tema jonë është që të adresojmë pa humbur kohë boshllëkun përditë e më të dëshpëruar në Bashkinë e Tiranës.
“Tema jonë si PS, është sot të nisim punën për zgjedhjet e reja në Tiranë. Me kandidaten e duhur dhe me organizimin e mbështetjen e duhur. Do të marrim rezultatin e duhur. Më vjen shumë mirë që, siç edhe ju të gjithë, kandidatura e Ogertës ka qenë mbështetje e plotë e familjes sonë politike. Ku të gjithë e çmojnë kandidaten tonë dhe janë me një mendje që është radha e saj për të udhëhequr Tiranën.
Aq e fortë është mbështetja për Ogertën, sa është pa interes kush do të jenë kandidatët rivalë që do hyjnë në garë të humbur dhe do dalin edhe më të humbur. Edhe nga anketimi në Tiranë, është e qartë që shumica e qytetarëve e kanë hallin te problematikat që kërkojnë adresim dhe zgjidhje nga Bashkia e Tiranës. Duke filluar nga uji i pijshëm, që si asnjëherë më parë në këtë periudhë është kthyer në problem. Është problem i keqadministrimit dhe ne do të ndërhyjmë në ujësjellësin e Tiranës” – tha Rama.