Shkarkimi i Erion Veliajt nga detyra e kryebashkiakut të Tiranës, vendimi firmoset nga vetë kryeministri Rama

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 17:59
Politikë

Shkarkimi i Erion Veliajt nga detyra e kryebashkiakut të Tiranës, është  firmosur nga vetë kryeministri Edi Rama.

V E N D I M PËR SHKARKIMIN NGA DETYRA TË KRYETARIT TË BASHKISË TIRANË, Z. ERION VELIAJ

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “c”, të nenit 62, të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z.Erion Veliaj, kryetar i Bashkisë Tiranë, shkarkohet nga kjo detyrë, me propozimin e Këshillit Bashkiak Tiranë, miratuar me vendimin nr.69, datë 23.9.2025.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

 

