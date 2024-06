Rritje e pagave për mësuesit në Korrik, Manastirliu jep lajmin e mirë: Mesatarja do të jetë 950 euro

Nga rritja e pagave në administratën publike do të përfitojnë ndër të tjerë edhe 30 mijë punonjës në sistemin arsimor.

Lajmin e bëri të ditur ministria e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu pas mbledhje së qeverisë ditën e sotme.Paga mesatare do të ketë rritje me 18 mijë lekë të reja apo me 3 paga në vit.Paga mesatare e mësuesve shkon në 950 euro.Paga mesatare e mësuesit në arsimin e mesëm, të lartë me vjetërsi mbi 15 vite punë nga 79 mijë 98 mijë 500 lekë.

Në ciklin fillor, paga mesatare me mbi 15 vite pune nga 72 mijë 400 lekë në 95 mijë e 200 lekë.Paga mesatare e punonjësve socialë dhe psikologëve shkon në 910 euro.Paga mesatare e punonjësve të sigurisë në shkolla shkon në 900 euro në muaj.

Do kemi dyfishim të pagesës për shërimin për kualifikim për mësuesit i kualifikuar dhe mësues specialist do dyfishohen shpërblimin