Refuzuan pajtimin, Berisha dhe Veliaj në SPAK për shpifje, ja kur mbahet seanca e radhës

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka ngritur një padi për shpifje ndaj ish-kryeministrit , Sali Berisha, pasi ky i fundit e ka akuzuar për lidhje me Iranin.

Sot është mbajtur seanca e para me përfaqësimin e dy palëve. Berisha është përfaqësuar nga Ivi Kaso dhe Veliaj nga avokati i tij mbrojtës.

Kujtojmë që nëse Berisha nuk do të përfaqësohej sot, Prokuroria do ta shoqëronte me forcë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Seanca e para ka zgjatur vetëm 20 minuta, ku avokatët e Berishës dhe Veliajt janë njohur me seancën e pajtimit nga SPAK, një procedurë ku palët që akuzopnë njëra-tjetrën i ofrohet mundësia e pajtimit dhe më pas pushimi i çështjes, por kjo nuk ka ndodhur.

Seanca e radhës do të mbahet me datën 2 qershor.