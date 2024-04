Rama takime me diasporën nëpër botë, zbulohen datat dhe agjenda e kryeministrit

Kryeministri Shqiptar Edi Rama do të nisë një tour takimesh me diasporën shqiptare nëpër botë. Lajmi bëhet i ditur prej burimeve diplomatike pranë kryeministrit Shqiptar.

Sipari i takimeve të Ramës do të nisë në 12 maj me Athinën, ku pritet të zhvillohet një takim me pjesëmarrje të gjerë.

Për këtë qëllim në Athinë u ndodh edhe Sekretari Organizativ i PS Blendi Klosi dhe drejtues të tjerë të PS të cilët patën takime me personalitetet të emigracionit shqiptar që jeton në Athinë.

Sipas zotit Klosi, nisja e turit të takimeve të kryeministrit Rama në diasporë synon të thellojë lidhjet që vendi unë ka me shqiptarët kudo në botë.

“Janë politikat e partisë sonë që synojnë lidhje të forta të diasporës me vendlindjen”, tha Klosi, duke rreshtuar disa pika që sipas tij kanë interes për emigrantët ku mes kryesoreve renditi vulletin e qeverisë për të mundësuar votën e emigrantëve por edhe një sërë çështje të karakterit ekonomik të cilat i çlirojnë ata nga pengesat burokratike dhe që tashmë kryhen tërësisht falas dhe shumë shpejtë nëpërmjet portalit e-Albania.

Sipas organizatorëve të eventit, takimi i Kryeministrit do ketë shumë surpriza të këndshme për emigrantët. Me synimin që takimi të jetë një festë për shqiptarët që jetojnë në Greqi, pranë Ramës pritet të përformojnë me muzikën e tyre edhe këngëtare të njohur si Noizy dhe të tjerë.