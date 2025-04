Rama ‘lexon dorën’ , me ‘yjet e fatit’ dhe trekëndëshin e artë!

Kryeministri Edi Rama postoi sot në Facebook një mesazh të shoqëruar me një dorë lu radhiteshin të gjithë planetet e sistemit tonë diellor.

Përshkruan me gjuhën e simbiologjisë dhe kozmologjisë planetet me kuptimin e tyre, me Diellin si qendra e jetës, por edhe filozofitë e saj si: Mendja, Dëshira dhe Llogjika, një ‘trekëndësh i artë’ që sipas kryeministrit të çon te numri ‘5’ për 11 majin.

“VOTO 5, jepi krahë më 11 maj Fatit Europian të Shqipërisë, bashkohu me mua dhe Partinë Socialiste, përtej çdo dasie e dallimi, të gjithë për flamurin kuqezi në Bashkimin Europian!", shkruan Rama.