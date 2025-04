Rama këshillë vajzave: Vendosni kusht djemve që ju pëlqejnë! Për çfarë e doni një të bukur që më 11 maj hidhet në kënetë?!

Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi me të rinjtë në Kamëz foli për përfitimet që Shqipëria do të ketë nëse anëtarësohet në Bashkimin Evropian.

Rama u shpreh se në këto zgjedhje qytetarët dhe veçanërisht të rinjtë, jo vetëm që thjesht duhet të bëjnë detyrën për të votuar, por duhet të marrin një person që deri tani është i pavendosur.

"Programet e BE për rininë, mbështetja financiare, për të rinjtë që janë në fshat, për të rinjtë që kanë probleme me varfërinë mbështetja është e jashtëzakonshme.

Prandaj mos i merrni këto zgjedhje që ju thjesht do bëni detyrën dhe do shkoni të votoni. Përpiqeni të bëni diçka më shumë, madje merrni edhe një person tjetër që deri tani nuk e ka ndarë mendjen. Ndërsa gocat që janë këtu, që kanë simpatizantë apo të dashur që janë me bindje të tjera duhet i vini kusht. Duhet ti thoni, ti më pëlqen mua, unë të dua ty, por me status të barabartë me çdo të huaj, se ndryshe…të dua si qytetar evropian jo vetëm kamzali. Ajo që pres prej teje të vish me mua dhe të votosh si mua.

Le të jetë i bukur sa të dojë, le të jetë ca të dojë, por a mund të rrihet me një çun që hidhet në kënetë më 11 maj?! Çe do! Unë kam besim që këtu në Kamëz në 11 maj, ju dhe të gjitha ata që nuk janë këtu do a bëni Kamzën që të shkëlqejë", tha Rama.