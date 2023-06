Qeveria legalizon kanabisin, ministrja: Është për qëllim mjekësor

Ministria e Shëndetësisë, Ogerta Manasterliu në një deklaratë për mediat tha se pas mbledhjes së qeverisë, Këshilli i Ministrave ka miratuar projektligjin për kanabisin për përdorim mjekësor.

Mnasterliu tha se lidhur me këtë projektligj do të ngrihet dhe një Agjenci Kombëtare për kontrollin që do i bëhet të gjithë procesit të prodhimit të kanabisit.

“Këshilli i Ministrave ka miratuar projektligjin për kanabisin, për qëllime mjekësore dhe industriale. Nga këshillimi kombëtar ku 61% e qytetarëve u shprehën pro, ka filluar puna nga disa ministri. Ky projektligj përcakton kuadrin rregullator për mënyrën pse si do iniciohet procesi.

Qëllimi është rregullimi dhe granatimi i procesit të kontrollit dhe mbikëqyrjes së prodhimin, përpunimit. Aspekte kryesore, lidhen me aspekte rregullatorë që i përkasin nga momenti i kultivimit dhe eksporti i sigurt dhe i kontrolluar. Ka një element të veçantë, aspekti rregullator përcakton edhe institucionet që do merren me kontrollin e përpunimit dhe prodhimit të produkteve për qëllime mjekësore.

Krijohet Agjencia kombëtare për kontrollin e kanabisit. Janë parashikuar të gjitha kushtet për aspektet e dhënies së licencave dhe lejeve me kritere të përcaktuara dhe konsultuara dhe mirë organizuara. Kemi patur gjithë vëmendjen e duhur për të gjithë praktikat më të mira në botë”, tha ajo.