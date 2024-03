Projekti i dhëndrit të Trump, ish-ambasadori zbulon shifrat: Ja sa do kushtojë një vilë në Sazan

Ish-diplomati Agim Nesho foli në lidhje me investimin që do të bëhet në ishullin e Sazanit, duke theksuar se qeveria ka dështuar.

Në një intervistë për emisionin “Now me Erla Mëhillin”, ai tha se një vilë që do të ndërtohet në këtë ishull do të kushtojë 10 milionë dollarë.“Kjo është një dështim i kësaj qeverie që nuk ka vizion të caktuar. Në Shqipëri nuk kanë ardhur ato dallëndyshet e shoqërisë së tregut të lirë dhe kapitalizmit. Po të ketë një vizion Shqipëria bënte ashtu siç ka bërë Zvicra dhe Izraeli. Merrte teknologjinë e re, për të hapur vende pune. Këto investime e kthejnë Shqipërinë brenda një industrie shërbimi. Kjo do u shërbejë atyre milionerëve. Një nga ato vilat do të jetë 10 milionë dollarë. Varet nga sipërfaqja”-tha ai.

