Prefekti i Vlorës Vangjel Tavo thirret në SPAK, tregon për cfarë u mor në pyetje

Prefekti i qarkut të Vlorës Vangjel Tavo është paraqitur në SPAK mëngjesin e sotëm.

Ai ka hyrë në ambientet e SPAK rreth orës 09:30.

Vangjel Tavo pas daljes nga prokuroria tha:

U pyeta për një kallëzim që kam bërë në 2021...

Tavo mori detyren pak muaj me pare, ne nje kohe kur drejtimi i Bashkise se Himares, nje nga me te rendesishmet e qarkut, ka mbetur ne duart e numrit dy te institucionit, per shkak se kryetari i zgjedhur Fredi Beleri, ndodhet ne burg i arrestuar me 12 maj per akuzen e vjedhjes se votave.

SPAK ka ne hetim disa ceshtje qe kane te bejne me pronat ne bregdetin e Vlores.

Më herët, Tavo ka mbajtur mandatit e deputetit dhe postin e ministrit të Shëndetësisë.