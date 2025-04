“Po punojmë me Microsoft për një model të Inteligjencës Artificiale”, Rama: Kemi të drejtën e autorit!

Kryeministri Edi Rama është shprehur se qeveria shqiptare po punon me Microsoft për një model të Inteligjencës Artificiale për prokurimet publike. Rama theksoi se ky model i AI do të bëjë që prokurimet të jenë shumë herë më tepër transparente dhe të jenë shumë më të shpejta duke krijuar, sipas tij, shumë më tepër mundësi për punonjësit e administratës që të merren me çështjet e tjera.



Kreu i qeverisë shtoi se po punohet me Microsoft në mënyrë intensive dhe se qeveria shqiptare ka siguruar të drejtën e autorit

“Pasi ta mbarojmë edhe do ia shesim atyre që duan të përmirësojnë sistemet e prokurimit edhe ndonjë vendi të Bashkimit Europian po ta kërkojë, do ia japim me shumë kënaqësi”, tha Kryeministri.

Edi Rama: Dua thjesht të them që edhe në prokurimet publike ne nuk jemi absolutisht të kënaqur. Jemi duke punuar për një model të Inteligjencës Artificiale dhe aty, që edhe tek prokurimet publike, si tek shërbimet publike ne të kemi në një masë shumë të madhe instrumentin teknologjik që bën procesin.



Kjo do të bëjë që prokurimet të jenë shumë herë më tepër transparente, të jenë shumë më të shpejta, të krijojnë shumë më tepër mundësi për punonjësit e administratës që të merren me çështjet e tjera sepse vetëm të numërosh sa komisione prokurimesh ngrihen në Shqipëri dhe sa punonjës në të gjitha nivelet futen nëpër komisione prokurimi, janë një ushtri e tërë, me dhjetëra e mijëra njerëz, që normalisht nuk janë as të detyruar e as mund t’ia kërkosh që të dinë çdo gjë për sesi bëhet një proces prokurimi.

Ndërkohë që me sistemin që po ndërtojmë, në një periudhë kohe të arsyeshme do mund të bëjmë një hap të jashtëzakonshëm përpara. Po punojmë me Microsoft në mënyrë intensive. Kemi siguruar që të drejtën e autorit do ta ketë qeveria shqiptare. Kështu që, pasi ta mbarojmë edhe do ia shesim atyre që duan të përmirësojnë sistemet e prokurimit edhe ndonjë vendi të Bashkimit Europian po ta kërkojë, do ia japim me shumë kënaqësi.