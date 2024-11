“Peshku i madh në telefonin tim është Rama”, kryeministri i përgjigjet Kryemadhit: Nuk ka birë nëne..

"Zonjës nuk kam asnjë përgjigje për t’i dhënë. Ajo që ka bërë PS është epokale. E para forcë politike që ka tërhequr fuqinë evet nga territori i drejtësisë. Me koston që do godasë dhe brenda nesh. Kosto e mireseardhur. Zonja është në hallin e vet. Nuk debatoj me ato që kanë halle të mëdha.



Nuk kam asnjë hall të kësaj natyre. Nuk ka bir nëne që të më thotë se një qindarke e imja gjendet në xhepin tënd. Kjo është lehje qensh. Dy këmbësorë që kanë marrë rolin e qenit." tha Rama.

VIJON...