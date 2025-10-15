LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Përfundon Konferenca e Kryetarëve, Balla: Begaj nuk ka kryer asnjë shkelje, s’do shkarkohet

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 15:54
Politikë

Përfundon Konferenca e Kryetarëve, Balla: Begaj nuk ka kryer

Kryetari i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla, deklaroi pas përfundimit të Konferencës së Kryetarëve, se presidenti Barjam Begaj nuk ka kryer asnjë shkelje.

Teksa i referohej akuzave të demokratëve për shkeljen Begajt për dekretin e zgjedhjeve në Tiranë, ai tha se kreu i presidencës nuk do të shkarkohet.

‘’Presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk do të shkarkohet. Në vlerësimin tim nuk ka kryer asnjë shkelje. Nuk merrem me thashetheme, ai nuk ka kryer shkelje. Shkarkimet i shqyrton Gjykata’’, tha Taulant Balla./TCh

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion