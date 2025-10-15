Përfundon Konferenca e Kryetarëve, Balla: Begaj nuk ka kryer asnjë shkelje, s’do shkarkohet

Kryetari i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla, deklaroi pas përfundimit të Konferencës së Kryetarëve, se presidenti Barjam Begaj nuk ka kryer asnjë shkelje.

Teksa i referohej akuzave të demokratëve për shkeljen Begajt për dekretin e zgjedhjeve në Tiranë, ai tha se kreu i presidencës nuk do të shkarkohet.

‘’Presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk do të shkarkohet. Në vlerësimin tim nuk ka kryer asnjë shkelje. Nuk merrem me thashetheme, ai nuk ka kryer shkelje. Shkarkimet i shqyrton Gjykata’’, tha Taulant Balla./TCh