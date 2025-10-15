LEXO PA REKLAMA!

Të verbërit: Ndihemi të harruar, marshim proteste në Ditën Ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 15:50
Aktualitet

Të verbërit: Ndihemi të harruar, marshim proteste në

Pas një plagosjeje të rëndë me armë zjarri në kokë, 6 vite më parë, Enver Karaj, 57 vjeç, humbi shikimin. Që prej asaj dite, jeta e tij dhe e familjes është kthyer në një përballje të vazhdueshme me vështirësitë dhe mungesën e mbështetjes.

Në një rrëfim për Vizion Plus, bashkëshortja e Enver Karajt, e dëshpëruar, thotë se ndihma monetare që ata marrin nga shteti është e pakët, ndërsa të dy bëjnë dhe një apel.

15 tetori është Dita Ndërkombëtare e Shkopit të Bardhë, ndaj dhe Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë zhvilloi një marshim sensibilizues, për të treguar rëndësinë e shkopit të bardhë si simbol i pavarësisë për të verbrit.

Sipas anëtarëve të shoqatës, prej më shumë se një dekade, komuniteti i të verbërve po përballet me mungesën e mbështetjes institucionale.

Një protestë paqësore u mbajt edhe para Bashkisë Durrës nga anëtarë të shoqatave që përfaqësojnë personat me aftësi të kufizuara të shikimit.

Saimir Farrici, president i shoqatës “Shpresë për të Verbërit”, theksoi se personat e verbër përballen çdo ditë me mungesë infrastrukture të përshtatshme dhe me vështirësi në lëvizje të pavarur.

Shoqata kërkon nga qeveria rikthimin e shërbimeve publike për të verbërit, rritje të asistencës, si dhe mbështetjen e personave të verbër për t’u integruar në tregun e punës me pagë minimale./vizionplus

