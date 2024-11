"Përdorën ligjin e shfuqizuar kundër meje e Metës", Monika Kryemadhi denoncon publikisht drejtësinë e re

Monika Kryemadhi ka reaguar per hetimet e SPAK ndaj saj dhe Ilir Metes.

Sipas saj, prokuroret dhe gjykata kane perdorur nje ligj te shfuqizuar ne dokumentin e mases se sigurise ndaj tyre.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Drejtësia e re me ligjet e vjetra.

Të nderuar qytetarë, aq me nxitim dhe aq me urdhër e ka pasur kjo drejtësi e re goditjen time politike, sa që kanë përdorur një ligj të shfuqizuar jo pak por plot 4 vite më parë.

Të jenë analfabetë funksionalë apo ushtarë funksionalë?! Këtë le ta gjykojnë shqiptarët.

Shikoni, vlerësoni dhe gjykoni vetë faktet me poshtë, por mos harroni që secilin nga anëtarët e kësaj drejtësie e paguajmë 5-6 mijë euro/muaj ne të gjithë së bashku.

Kjo është drejtësia që duam?