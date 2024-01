Nesër mbledhja në Shkup, Rama takohet me ndihmës Sekretarin Amerikan, James O'Brien

Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në Shkup, aty ku nesër pritet të mbahet takimi i liderve të Ballkanit Perëndimor me zyrtarë të BE-së në kuadër të planit për rritje ekonomike te rajonit.



Rama ka publikuar një foto me ndihmës Sekretarin Amerikan të Shtetit James O'Brien, i cili gjithashtu është i pranishëm në darkën që do të mbahet mbrëmjen e sotme mes liderve të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësuesve të BE e SHBA.

“Shkup - Me Ndihmës Sekretarin Amerikan të Shtetit, James O'Brien, në vigjilje të darkës së punës mes liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësuesve të lartë të administratës amerikane e të BE”- shkruan Rama krahas fotove të publikuara.