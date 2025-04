“Na duhet BE me çdo kusht e çmim”, Rama: Duhet të tregohemi të shpejtë që të mos na mbyllet dera e BE

Kryeministri Edi Rama gjatë takimit të dytë të lartë “Shqipëria 2030 në BE-Rruga e Reformave”, foli sërish për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, ku tha se duhet të tregohemi të shpejtë, në mënyrë që të mos na mbyllet dera.

Më tej kreu i qeverisë u shpreh se Shqipëria është pozicionuar mirë në fushën e mirëqeverisjes, antikorrupsionit dhe në prokurimet publike.

Ndër të tjera theksoi se Shqipëria është tani vend lider në rajon për prokurimin publik, për menaxhimin e burimeve njerëzore, koordinimin e politikave



“Kemi hapur dy grup kapituj, kemi ambicie të hapim të tjerë në vijim. Jemi pozicionuar më mirë se asnjëherë në renditjet evropiane në fushën e mirëqeverisjes dhe antikorrupsionit. U ngjitëm 18 vende në Transparency International. Vlerësim që u bë edhe nga Sigma, që na vendosi qartësisht si një vend lider në rajon për prokurimin publik, për menaxhimin e burimeve njerëzore, koordinimin e politikave.

Në tërësi një vlerësim neve na thotë shumë për të na inkurajuar, por nuk na pengojnë që të vazhdojmë. Konsolidimi i gjithçka që është në proces, pasi gjithçka është ende e brishtë, e kthyeshme, dhe për këtë arsye na duhet BE, me çdo kusht, me çdo çmim. Duhet të hyjmë në atë derë, një derë që është hapur me premisën që deri në fund të 2027 mund të mbyllim negociata dhe si një derë që mund të mbyllet nëse nuk jemi të shpejtë. Historia e zgjerimit tregon se fatet e vendeve që duan të hyjnë në atë derë dhe asaj që janë pas asaj dere, jo gjithmonë përputhen. Jemi të bindur se ky komision është kyç jo vetëm për hyrjen në atë derë por hyrjen me një proces të konsoliduar. S’ka liri individuale dhe barazi veç se në sistemin që kemi zgjedhur dhe në BE.

Kemi treguar që jemi shumë ambicioz, nuk na mjafton të bëjmë minimumin dhe në shumë shembuj që mund të sjell, sjell atë të prokurimeve publike.”, tha Rama.