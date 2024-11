Mosbindja Civile, Paloka nga Shkozeti: U arrit qëllimi ynë, rruga u bllokua!

Deputeti i PD, Edi Paloka ka folur në përfundim të protestës së opozitës, e cila me anë të përkrahësve të saj, bllokuan mbikalimin e Shkozetit në Durrës për tri orë.

Paloka tha se protesta ia arriti qëllimit, ndërkohë që tha se do të shihen në aksionet e ardhshme të opozitës.

Paloka: Do doja të falënderoja në radhë të parë të gjithë qytetarët që i’u bashkuan protestës. Kam e një falënderim dhe për ju, gjithë gazetarët që ishit këtu me mediat, qëndruat me ne, raportuat për mediat tuaja.

Nëse keni një pyetje të fundit unë iu përgjigjem, mirë u pafshim në aksionin e radhës.

Pyetje: A i arriti protesta e sotme pritshmëritë tuaja?

Paloka: Po, atë që ju thash që në fillim. Qëllimi që kishim ishte pikërisht ai. Rruga u bllokua, siç e patë e ju, ky ishte qëllimi sot.