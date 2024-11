Mori vetëm 3 vota, Kujtim Gjuzi: Fajin e kanë ambasadorët, duam zgjedhje të reja

Misioni i SHBA në OSBE në një deklaratë për zgjedhjet në Shqipëri theksoi se mbetet problem shitblerja e votës dhe gjithashtu është shqetësuese rrjedhja e të dhënave personale të votuesve duke inkurajuar SPAK për hetimin e krimeve zgjedhore.

Deputeti Kujtim Gjuzi që mori vetëm 3 vota në zgjedhje ka reaguar pas kësaj deklarate duke akuzuar se mbështetja e dy ambasadorëve për Ramën dëmtoi koalicionin e tij në 25 Prill.

“PARTIA KOMBETARE KONSERVATORE Albania Pergezon deklaraten e: Misionit USA ne OSBE me qender ne WIENNA – Austri.

Diolomacia Euro Atlantike i bashkohet shqetesimin Konservator te elaburuar ne Parlament date 04.05.2021 kur ne deklaruam se disa ambasadore mbeshteten qeverine e rilindjes se krimit zgjedhor nxituan duke uruar per fitore te maxorances grabitese te votes se lire perpara daljes se rezultatit zgjedhor?!

Mbeshtetja e dy ambasadoreve per Qeverine Edi RAMA kete vrastare te votes se lire demtoj maksimalisht Shqiptaret dhe KOALICIONIN E VETEM OPOZITAR PARLAMENTAR “ABEOK” Ne shpresojme se vetem nje qeveri tranzitore duhet te pergatise zgjedhje politike te bashkuara me me zgjedhje Lokale qe perfundimisht Shqiperia te kaloje ne nje tranzicion te pa pergjakur sic ka ndodhur sa here kryhen votime model Diktatorial variant Gryevsky” shkruan ai.