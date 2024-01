Meta kërcënon Bashën: Opozita merr mbi 90 mandate, mos guxo t'i shesësh

Presidenti Ilir Meta ka dërguar mesazhe të qarta në drejtim të Lulzim Bashës, i cili shprehet se të mos guxojë të shes mandatet, ndërsa thotë se opozita merr mbi 90 mandate

"Të gjitha sondazhet pa përjashtim janë të blera nga Edi Rama. Opozita ka mbi 90 mandate. Nëse do t'i shesë është punë për të. Do i drejtohem të gjithë popullit shqiptar. Do jem në Vlorë në numërimin e votave. komisionarët të japin jetën për mbrojtjen e votës së vlonjatëve", tha Meta.