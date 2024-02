Meta, akuza SPAK-ut/ Është kapur nga Rama, godet opozitën për të “shuar” aferat

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, hodhi akuza ndaj SPAK-ut konferencë për mediat nga Korça.

Meta tha se SPAK u ngrit nga qeveria Rama përmes shkeljeve. Sipas tij, ky institucion është kapur nga kryeministri Edi Rama dhe po godit opozitën për të shmangur vëmendjen nga skandalet e qeverisë.

Kreu i PL-së deklaroi se SPAK nuk guxon të përmendë emrin e kreut të qeverisë në skandalin e inceneratorëve apo në afera të tjera.

"Drejtësia me regji bashkë me një realitet prej kohësh është pa asnjë diskutim një produkt i Rama-formës që është tjetërsimi i drejtësisë në reformë, sipas kushtetutës që u bë me 140 vota.

Përmes shkeljeve të saj, nga reformë në një Rama formë të shërbimit të tij përmes kapjes të këtyre institucioneve, dhe përmes direktivave në partinë e Rilindjes për ta orientuar atë drejt goditjes së opozitës dhe së dyti për të shmangur vëmendjen nga skandalet që ulërasin të qeverisë.

Kjo është arsyeja që ata s’guxojnë të përmendin emrin e Edi Ramës në skandale, edhe në atë të inceneratorëve dhe të tjera.

Kjo është arsyeja që izolohet zoti Berisha, lideri i partisë kryesore opozitare ndërsa të gjithë e dinë që për çështjen për të cilën ai izolohet, vendimin për tjetërsimin e klubit sportiv Partizani, nga një klub sportiv në një kompleks ndërtimesh, e ka bërë vetë Edi Rama”, theksoi Meta.