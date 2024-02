Rikuperimi nga gripi, ekspertët: Ja përmes cilave ushqime mund të merrni vitaminat e duhura

Gripi në dimër është një fenomen shumë i zakonshëm, megjithatë ka mënyra për ta shmangur atë dhe për të furnizuar trupin tuaj me vitaminat e duhura.

Ekspertët ju japin përgjigjen dhe ju tregojnë se cilat janë vitaminat më të mira që veprojnë kundër gripit dhe nga cilat ushqime t’i merrni ato.

Vitaminat që forcojnë imunitetin janë A, C dhe D3. E kombinuar me probiotikë dhe zink, ju keni një recetë të mirë natyrale kundër gripit. Gjatë dimrit keni mungesë të vitaminës D sepse nuk jeni të ekspozuar në diell, gjë që do të rriste imunitetin tuaj.

Përveç suplementeve me vitamina, është shumë e rëndësishme të konsumoni ushqime që janë të pasura me vitamina A dhe C. Antioksidantët që ato përmbajnë reduktojnë stresin oksidativ në trupin tuaj dhe janë efektivë në sistemin imunitar. Nutricionistët rekomandojnë të hani patate të ëmbla, karrota, lakër jeshile dhe kungull për vitaminën A. Hani gjithashtu speca, kivi, luleshtrydhe, portokall, brokoli dhe majdanoz për vitaminën C. Ngrënia e këtyre ushqimeve ju jep mbrojtjen e duhur dhe vitaminat që ato mbrojnë trupin gjatë gjithë vitit.

Zinku është treguar se zvogëlon kohëzgjatjen dhe ashpërsinë e simptomave të gripit. Ushqimet e pasura me këtë element janë: butakët, prodhimet e detit, fasulet, thjerrëzat, arrat dhe soja.

Probiotikët ndihmojnë shëndetin e zorrëve. Ato gjithashtu forcojnë funksionin imunitar në të gjithë trupin. Ushqimet ideale që ju japin probiotikët e nevojshëm janë kosi, kefiri, lakra turshi dhe turshitë. Megjithatë, nutricionisti juaj thekson se fillimisht duhet të konsultoheni me mjekun tuaj dhe të shihni nëse keni nevojë për ilaçe të veçanta apo nëse ju ndalohet të konsumoni disa ushqime.