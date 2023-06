Lufta brenda opozitës, Evi Kokalari rendit arsyet pse u distancua nga Berisha: Ka ndarë...

Shqiptaro-amerikania, Evi Kokalari, një ndër personat që mbështeti Sali Berishën në fillim në luftën që nisin për të marrë drejtimin e Partisë demokratike, por sot ajo është një ndër personat më kritikues të ish-kryeministrit. E ftuar në emisionin ‘Real Story’ me gazetarin Sokol Balla, Kokalari tregon përse e mbështeti Sali Berishën.

“Motivimi ishte se sulmi ndaj tij ishte për të shkatërruar opozitën në Shqipëri. Kur kam vendosur të vi pas ftesës për Foltore, mendova që do ishte një ide e mirë për ti dhënë një dorë. Isha e pakënaqur me Lulzim Bashën. Kisha kohë që thoja para zgjedhjeve se nuk më dukej se po bën një fushatë siç duhej, kur Berisha u bë non grata mendova se ishte sulm ndaj opozitës se e shihja Berishën si një person që po ikte nga politika për shkak të moshës”, tha Kokalari.

Kokalari tregon edhe arsyet se përse u distancua nga Berisha, që sipas saj ai premtoi primare, por nuk garantoi votën e lirë.

“Kur t’i premton Primare dhe nuk garanton votën, këtu kalojmë në pushtetin e fortë që kanë këta. Nuk ka me gjë jo demokratike se listat e mbyllura”, tha Kokalari.

E pyetur nëse Berisha është një problem për Partinë Demokratike, ajo thotë edhe mund të jetë kur kthen kokën pas dhe sheh që pas 32 vitesh partia është në këtë pikë.

Sa i takon Bashës, Kokalari thotë se figura e tij është konsumuar në 8 vite që ka qenë krye të partisë. Lufta mes Berishës dhe Bashës thotë se e ka ndarë PD në bazë të interesave të tyre personale.

“Mundet kur shkon dhe kthehesh në kohë 32 vjet dhe mendon si ka ecur dhe pse jemi pas 32 vitesh në këtë pikë. Fakti që Basha u kthye tregon se ka probleme të thella. Luftë që u krijua dhe u izolua mes Bashës dhe Berishës.

Duket sikur gjithë PD është ndarë në bazë të inateve personale dhe në bazë të disfatave që fajtorë janë vetë ata. Basha mund të jetë konsumuar në 8-vjeçarin e fundit që ka qenë në pjesën e PD”, tha ajo.