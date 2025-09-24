Lamallari takon VanHorn: Partneriteti strategjik me SHBA dhe mbështetja e vijueshme në shumë reforma kyçe
Ministri i Drejtësisë, Besfort Lamallari, priti sot në një takim të Ngarkuarën me Punë të Ambasadës së SHBA në Tiranë, Nancy VanHorn.
Ecuria e zbatimit të reformës në drejtësi, sundimit të ligjit dhe forcimit të shtetit të së drejtës ishin temat kryesore të diskutimit.
“Kënaqësi të prisja sot në takim të Ngarkuarën me Punë të Ambasadës së SHBA në Tiranë, znj. Nancy VanHorn. Diskutuam për ecurinë e zbatimit të reformës në drejtësi, sundimin e ligjit dhe forcimin e shtetit të së drejtës, për ta bërë të pakthyeshëm progresin e arritur deri më tani dhe për të garantuar anëtarësimin në BE brenda vitit 2030.
Mbetemi të përkushtuar të forcojmë kapacitetet tona në institucionet e drejtësisë dhe sistemin penitenciar, si dhe të intensifikojmë bashkëpunimin dypalësh.
Partneriteti strategjik me SHBA dhe mbështetja e vijueshme e tyre në shumë reforma kyçe, për ne kanë një vlerë të çmuar”, shkruan ministri Lamallari teksa publikon edhe foto nga takimi me të Ngarkuarën me Punë të SHBA në Tiranë.