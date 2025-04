Kryemadhi ‘derë më derë’ për Metën: Do të trokas për votën që do të sjellë ndryshimin që duan shqiptarët

Deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi ka nisur fushatën në rrjete sociale ku ka ndarë foto duke hapur një derë.

Krahas postimit, Kryemadhi shprehet se do të trokasë derë më derë, për të marrë votat që sipas saj do të sjellin ndryshimin.

“Ju uroj një të dielë të mbarë.Do trokas në çdo derë, do ta hap me zemër dhe do të kërkoj votën për ndryshimin që duan shqiptarët.

Voto Nr 1. Voto Ilir Metaj”, shkruan Kryemadhi.