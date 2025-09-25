LEXO PA REKLAMA!

Seanca paraprake ndaj Ilir Metës/ Avokati Cakrani nuk do të jetë i pranishëm, zbulohet arsyeja

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 11:35
Aktualitet

Sot në orën 11:00, në GJKKO ishte parashikuar seanca e parë paraprake në ngarkim të ish-presidentit Ilir Meta.

Kërkesa do shqyrtohet nga gjyqtarja Irena Gjoka, e cila do të vendosë nëse dosja do të kalojë për gjykim ose jo.

Avokati i Metës i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale jashtë vendit edhe në këto kushte seanca e ditës së sotme do të shtyhet. Avokati Kujtim Cakrani ka dorëzuar kërkesë për shtyrje.

Ish presidenti akuzohet për korrupsion, fshehje pasurie e pastrim parash, e po ashtu edhe ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi dhe 3 persona të tjerë.

