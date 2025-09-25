“Njoh drejtorë”/ I mori para qytetarit duke i premtuar favore në shtet, arrestohet 54-vjeçari në Korçë (EMRI)
Një 54-vjeçar, i identifikuar si Ilir Zisko, u arrestua nga Policia e Korçës, pasi dyshohet se ka mashtruar një person, duke i marrë 6,300 euro gjatë katër muajve.
Sipas njoftimit të policisë, Zisko i kishte marrë disa herë para 53-vjeçarit, duke i premtuar se do ta ndihmonte përmes njohjeve që kishte me disa drejtues të institucioneve shtetërore. Viktima e kallëzoi rastin pranë autoriteteve, çka çoi në hapjen e hetimeve.
“I mori 6300 euro, një shtetasi, nëpërmjet mashtrimit, vihet në pranga 54-vjeçari.
Specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare, pas kallëzimit nga një 53-vjeçar, se një shtetas i kishte marrë disa herë para, duke i premtuar se do ta ndihmonte me anë të njohjeve që kishte me disa drejtues të insitucioneve shtetërore, kanë kryer veprimet hetimore për rastin dhe kanë vënë në pranga shtetasin:
54 vjeç, banues në Korçë.
Ky shtetas dyshohet se gjatë 4 muajve, i ka marrë 6300 euro, 53-vjeçarit, nëpërmjet mashtrimit.”, njofton policia.