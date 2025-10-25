“Ka ardhur koha të kthejmë monarkinë”/ “Zogistët” takim me Princ Lekën: Garanton stabilitet, unitet e zhvillim
Dhjetëra familje legaliste dhe mbështetës të Mbretit Zog u nderuan në Shkodër, përgjatë një takimi me prezencën e princit Leka Zogu II, i cili u shpreh se këto shkodranët kanë qëndruar me besnikëri gjatë historisë dhe se familja e tij mbretërore ka një dashuri të madhe për një qytet si Shkodra.
“Shkodra ka qene gjithmonë vatër e besimit dhe qëndresës. Mirënjohje për gjithë zogistët që qëndruan pranë familjes time”, tha princ Leka.
Tedi Kopliku, i cili ishte kandidati i PD për Shkodrën në zgjedhjet e 11 majit nën siglën e legalistëve.
“Ne kohen e Mbretit Zog treguam se ndërtojmë shtetin”, tha Kopliku.
Kreu i kësaj force politike Sokol Axhami u shprehën se ka ardhur momenti për t’u rikthyer në fron.
“Kemi detyrim te rikthejmë sistemin mbretëror. Sistemi mbretëror garanton stabilitet, unitet e zhvillim”, tha Axhami.
Në fund të takimit disa familje shkodrane që i qëndruan me besnikëri familjes mbretërore dhe kontribuan përgjatë historisë u nderuan me një mirënjohje nga Princ Leka II.