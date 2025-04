Jo më 11 maj. Ja kur do të votojë Diaspora!

Kandidatja në listat e hapura të PD-së Jorida Tabaku tregon për përgatitjen për zgjedhjet e 11 majit, edhe votimin për herë të parë të Diasporës. Tabaku shprehet se si do të votojnë emigrantët në Diasporë.

“Diaspora do të votojë e para krahasuar me të tjerët. Sepse fletët për Diasporën do të shkojnë më parë me postë dhe të vijnë para ditës së zgjedhjeve.

Vota do numërohet më 11 maj.

Në momentin kur fleta e votimit shkon me zarf në vendet e tyre, ata do të hedhin të parat votat.” , thotë Tabaku në DritareTV.