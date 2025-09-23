“Ishte projektuar si pasardhës i Ramës”/ BIRN: PS-PD bashkuan votat për fundin politik të Veliajt
Këshilltarët socialistë dhe ata demokratë bashkuan votat për shkarkimin dhe me gjasë, fundin politik të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, pak javë pasi kryeministri Edi Rama shpalli Ogerta Manastirliun si pasuesen potenciale të tij.
Me votim të hapur dhe unanim, këshilltarët bashkiakë socialistë dhe rivalët e tyre demokratë bashkuan votat të martën për të propozuar shkarkimin e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, i cili pret në qeli gjykimin për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave.
Shkarkimi i tij u bazua në nenin 62 të ligjit “Për vetëqeverisjen vendore”, që parashikon procedurën rastin kur kryebashkiaku mungon më shumë se 3 muaj në detyrë, ndërsa procedura parashikon që vendimi zyrtarizohet me miratimin nga Këshilli i Ministrave.
Duke shënuar një precedent politik, ishin vetë këshilltarët socialistë që inicuan shkarkimin e Veliajt pasi kryeministri Edi Rama udhëzoi publikisht për nisjen e procedurës me argumentin se qytetit i duhej një kryetar në detyrë.
I njëjti argument u artikulua edhe nga kryetarja e Këshillit Bashkiak, Megi Fino, e cila e cilësoi kërkesën si ‘nevojë urgjente’ për qytetin. “Sot ne po kryejmë detyrimin politik dhe moral për të zgjidhur ngërçin politik të Tiranës,” tha Fino.
Mbledhja e së martës u parapri nga një letërkëmbim mes Këshillit Bashkiak dhe Veliajt, pasi kryebashkiaku i burgosur kërkoi që t’i jepej e drejta të fliste në mbledhje dhe kontestoi procedurat e ndjekura nga këshilli si antiligjore. Edhe disa këshilltarë të opozitës e cilësuan të drejtë ligjore mbrojtjen e tij para këshillit, por kërkesa e Veliajt u hoq poshtë nga ish-bashkëpunëtorët e tij.
Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, një bashkëpunëtor i ngushtë i Ramës dhe i projektuar si pasardhës i tij në krye të Partisë Socialiste, ndodhej në mandatin e tretë të tij kur u arrestua nga Prokuroria e Posaçme me akuzat për krijimin e një skeme korruptive mes kompanive dhe OJF-ve të lidhura me bashkëshorten e tij, Ajola Xoxa, dhe një grupi biznesmenësh pranë tij.
Më 10 shtator të këtij viti, SPAK dërgoi në gjyq Veliajn, Xoxën, ish-deputeten socialiste Klotilda Bushka dhe 15 persona të tjerë. Ndaj Veliajt janë ngritur 13 akuza, përfshi ato për korrupsion, pastrim parash dhe deri te mbajtja e sendeve të paligjshme në qeli gjatë paraburgimit.
Veliaj iu prezantua për herë të parë publikut shqiptar në vitin 2004 me drejtimin e lëvizjes Mjaft, një lëvizje që udhëhoqi protestat kundër qeverisë socialistë në pushtet drejtuar nga Fatos Nano.
Me largimin e PS-së nga pushteti, Veliaj la aktivizmin civil dhe iu fut politikës duke themeluar një parti të re politike G99 dhe duke garuar në zgjedhjet parlamentare të vitit 2009 por pa arritur të futet në parlament.
Ai iu bashkua PS-së në vitin 2011 dhe pas ardhjes në pushtet në vitin 2013, kryeministri Edi Rama e emëroi ministër të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe më pas e mbështeti si kandidat socialist për Tiranën./BIRN