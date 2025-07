Ish-nënkryetari i Fatmir Mediut, Blendi Sula, emërohet nënkryetar i Bashkisë Tiranë

Ministrja Ogerta Manastirliu prezantoi sot katër nënkryetarët e rinj të Bashkisë Tiranë: Ilir Mengra, Blendi Sula, Gentian Keri dhe Vasilika Vjero, duke ndarë edhe detyrat përkatëse për secilin.

Sipas ndarjes:

• Ilir Mengra do të mbulojë punët publike,

• Vasilika Vjero do të jetë përgjegjëse për financat dhe zhvillimin ekonomik,

• Blendi Sula do të mbikëqyrë territorin dhe menaxhimin e zhvillimit rural,

• ndërsa Gentian Keri do të drejtojë administratën e Bashkisë Tiranë.

Emri më i spikatur mes tyre është Blendi Sula, ish-nënkryetar i Partisë Republikane nën drejtimin e Fatmir Mediut, ish-kreu i Forumit Rinor të kësaj partie dhe me një të shkuar aktive edhe në strukturat e PD-së. Prej kohësh, ai është afruar me Partinë Socialiste, duke u bërë tashmë pjesë e administratës së saj lokale në kryeqytet.

Ndërkohë, Anuela Ristani vazhdon të ushtrojë kompetencat e kryetarit të bashkisë, në mungesë të Erion Veliajt, i cili ndodhet në burgun e Durrësit.