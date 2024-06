Një orë në SPAK, ish-kryebashkiaku i Kamzës, Xhelal Mziu merret në pyetje për çështje tenderash

Ish-kryetari i bashkisë së Kamzës, Xhelal Mziu është thirrur këtë të hënë në Prokurorinë e Posaçme.

Burime bëjnë me dije se Mziu, sot deputetet i PD, është thirrur në SPAK lidhur me një çështje që ka lidhje me tendera.

Bëhet fjalë për kohën kur ai drejtonte bashkinë e Kamzës, por ende nuk dihen detaje konkrete.

Pas daljes nga SPAK, ai tha se është thirrur si person në dijeni në lidhje.