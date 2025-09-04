“Hudhrën e paskemi me vete”, Rama thumbon Fisnik Qosen: Të na bashkohet dhe Kavaja demokratike
Kryeministri Edi Rama nuk i kurseu ironitë as këtë të enjte në eventin me temë “Shqipëria Turistike 2030” duke shfrytezuar pranine e kryebashkiakut demokrat te Kavajes.
Ai thumboi kryebashkiakun e Kavajës, Fisnik Qosja, duke thënë se shpreson që t’i bashkohet në planin për menaxhimin e plazheve, pavarësisht se është demokrat.
Edi Rama: Shpresoj të na bashkohet dhe Kavaja demokratike, që uroj të ndalojë zhvillimin e mëtejshëm të pallateve, që i zënë vendin pishave.
Ka ardhur kryetari i bashkisë së Kavajës këtu? Rrofsh… hudhrën e paskemi me vete, do të na shkojë mirë.
Ata që janë mësuar të dhunojnë plazhet me shezlongë ngjitur me njëri-tjetrin të mos marrin më mundimin të aplikojnë fare
Shpejt do të nxjerrim planin e ri për bregdetit. Shpejt do të kuptojmë se cilat plazhe bashkitë do t’i marrin plotësisht, por dy janë të sigurta, Ksamilin dhe Dhërmiun.