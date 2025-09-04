Gjermania kthen emigrantët, viti 2025 “rekord” dëbimesh, mbi 1000 kthime në Shqipëri
Në Gjermani sa vjen e po shtohet presioni për kthimin e azilkërkuesve të refuzuar dhe sipas mediave vendase, 2025-ta tashmë ka më tepër riatdhesime.
Në landin e Renanisë Veriore-Vestfalisë është krijuar një strukturë e pavarur, që vëzhgon se si trajtohen personat e prekur. Vetëm nga aeroporti i Dyseldorfit gjatë vitit 2024 janë dëbuar nga Gjermania përmes linjave ajrore mbi 2800 vetë.
Ata që dëbohen janë personat, të cilëve u është refuzuar kërkesa për azil ose që për arsye të tjera nuk kanë perspektivë të qëndrojnë në Gjermani.
Totali i të dëbuarve vitin e kaluar ishte mbi 20.000 vetë, që përbën në vetvete një shifër më të lartë se çdo herë tjetër më parë. Dhe në 2025-sën, grafiku është në rritje.
Sipas Ministrisë së Brendshme në gjysmën e parë të këtij viti janë dëbuar 12.000 vetë. Nga Gjermania për në Shqipëri më 2024 janë kthyer mbi 1.000 azilkërkues, në Maqedoninë e Veriut gati 1.400 vetë, ndërsa në Gjeorgji mbi 1.800 persona.
Ekspertët thonë se ka shumë punë për të dokumentuar nëse njerëzit po i kthejnë vërtet sipas ligjeve apo kundër vullnetit të tyre. Si rast flagrant konsiderohet ai i dëbimit të një fëmije që sapo kishte pasur një ndërhyrje kirurgjikale në zemër.
Kthimi u realizua edhe pa përfunduar ekzaminimi pas operacionit që ishte përcaktuar nga mjeku.
Për raste të tilla, nga autoritetet kërkohet më shumë ndjeshmëri dhe fleksibilitet dhe që i gjithë procesi i dëbimeve, të monitorohet.