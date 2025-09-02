Homazhet për Dhimitër Anagnostin! Rama nderon regjisorin e shquar
Kryeministri Edi Rama ishte mes personaliteteve që morën pjesë në homazhet e organizuara në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit për t’i dhënë lamtumirën e fundit Dhimitër Anagnostit.
Me një buqetë të vendosur pranë arkmortit të Anagnostit dhe në heshtje respekti, Rama nderoi figurën e mjeshtrit të madh të kinematografisë shqiptare dhe shprehu ngushëllimet e tij.
Rama la edhe një mesazh lamtumire në librin e dedikuar për Anagnostin, pas takimit me familjarët e regjisorit të shquar.