Homazhet për Dhimitër Anagnostin! Rama nderon regjisorin e shquar

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 11:35
Politikë

Homazhet për Dhimitër Anagnostin! Rama nderon regjisorin e shquar

Kryeministri Edi Rama ishte mes personaliteteve që morën pjesë në homazhet e organizuara në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit për t’i dhënë lamtumirën e fundit Dhimitër Anagnostit.

Me një buqetë të vendosur pranë arkmortit të Anagnostit dhe në heshtje respekti, Rama nderoi figurën e mjeshtrit të madh të kinematografisë shqiptare dhe shprehu ngushëllimet e tij.

Rama la edhe një mesazh lamtumire në librin e dedikuar për Anagnostin, pas takimit me familjarët e regjisorit të shquar.

