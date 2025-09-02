Nxjerrje sekreti dhe organizimim i lojërave të fatit, vihet nën akuzë ish-kreu i SHISH në Berat dhe djali i tij
Ish-drejtori i Shërbimit Informativ të Shtetit (SHISH) në Berat, A.Sh., dhe djali i tij, P.Sh., janë vënë nën akuzë për tre vepra penale nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat.
Të dy po hetohen për disa vepra, të përmendura si më poshtë:
-“Organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin”,
-“Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve dhe municionit”,
-“Tregimi i sekretit shtetëror nga personi që i është besuar”.
Sipas të dhënave zyrtare, hetimet nisën pas informacioneve operative për zhvillim të paligjshëm të lojërave të fatit në një lokal në lagjen “30 Vjetori” në Berat, që drejtohej nga P.Sh.
Gjatë kontrolleve në ambientet e lokalit, policia gjeti kompjuterë të ndezur me platforma të ngjashme me ato të “Adex Casino”, që ofronin akses në lojëra fati online përmes aplikacioneve të instaluara dhe lidhjes me internetin.
Gjatë hetimeve, Prokuroria ushtroi kontroll edhe në banesën e A.Sh., ku u zbuluan:
-Një krehër metalik me 5 fishekë kalibri 7.62 mm,
-Tre krehëra të mbushur me nga 7 fishekë secili,
-Dy USB me mbishkrimet “Turbox” dhe “Kingston”, të cilat përmbanin materiale të klasifikuara si “sekret shtetëror”.
Ish-drejtori i SHISH-it, i cili ka lënë detyrën në nëntor 2023, justifikoi praninë e fishekëve duke thënë se i kishte harruar në banesë dhe se i kishte marrë si “suvenir” nga godina e vjetër e ShIK-ut. Ai pretendoi se kishte dorëzuar të gjitha armatimet në momentin e largimit nga detyra.
Megjithatë, verifikimet e Prokurorisë hodhën poshtë pretendimet e tij, pasi u gjetën dokumente zyrtare që vërtetojnë se armatimi ishte dorëzuar tërësisht, ndërsa fishekët në banesë nuk rezultojnë të inventarizuar si pjesë e pajisjeve të kthyera.
Shqetësimi më i madh për hetuesit është përmbajtja e USB-ve, ku sipas ekspertizës, ndodhen dy dokumente të klasifikuara në nivelin “sekret”, që administrohen nga SHISH vetëm në një kopje dhe janë të ndaluara për kopjim ose shumëfishim. Marrja dhe mbajtja e tyre në banesë nga një ish-punonjës i SHISH-it, jashtë çdo procedure zyrtare, përbën shkelje të rëndë të ligjit për informacionin e klasifikuar dhe rrezikon sigurinë kombëtare.
Në përfundim të hetimeve paraprake, Prokuroria e Beratit thekson se ka prova të mjaftueshme për ndjekjen penale të të pandehurve A.Sh. dhe P.Sh. “Rezulton e provuar se i pandehuri A.Sh., gjatë ushtrimit të detyrës si punonjës i SHISH-it, ka kopjuar dhe mbajtur materiale të klasifikuara, duke i përhapur në mënyrë të paautorizuar përmes dy USB-ve që ndodheshin në banesën e tij, në kohën kur nuk ushtronte më asnjë funksion publik,” thuhet në deklaratën e organit të akuzës.
Njoftimi i prokurorisë:
