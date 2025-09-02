“Meshkujt shqiptarë kanë probleme të impotencës!!!”. Si ndikojnë filmat p...no në aktivitetin seksual
Një diskutim i drejtpërdrejtë dhe pa dorashka në studion e “Aldo Morning Show” ka ndezur debat mbi një çështje që shpesh anashkalohet në publik, problemet e impotencës tek meshkujt shqiptarë.
Sipas mjekut gjinekolog Avenir Balili, kjo nuk është më thjesht një çështje mjekësore, por një fenomen social që po prek gjithnjë e më shumë të rinjtë.
Faktorët që mjeku rendit janë të shumtë që nga ndryshimet kulturore pas hapjes së vendit, e deri te konsumimi i substancave dhe ekspozimi masiv ndaj pornografisë.
Por ajo që shqetëson më shumë është ndikimi i pornografisë në trurin dhe sjelljen seksuale të të rinjve, çka sipas Balilit, mund të çojë jo vetëm në devijime, por edhe në vështirësi reale në jetën intime.
Avenir Balili: Meshkujt në kohët e sotme kanë më shumë probleme të impotencës, se sa të aftësisë riprodhuese. Sidomos tek meshkujt shqiptarë janë probleme të impotencës. Disa e thonë, e disa e fshehin, por nëse do të kesh një sy kritik e vëren.
Nga se ndodh kjo?
Avenir Balili: Ka shumë faktorë, hapja e dyerve të Shqipërisë, konsumi i drogave, pornografia.
Si ndikon pornografia?
Avenir Balili: Të rinjtë duke parë filma porno, devijojnë edhe seksualisht. Kjo është e vërtetuar nuk është një fenomen i ri shqiptar.
Ndikon në tru?
Avenir Balili: Po sepse seksi është më shumë një proces psiqik se sa fizik. Në këto raste është më shumë një ndikim psiqik, është një obsesion./tv klan