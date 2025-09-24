“Hidheni në kosh seancën e kaluar”, Berisha: E bëtë vetëm për të maskuar Erion Veliajn!
Kryedemokrati Sali Berisha ka akuzuar Partinë Socialiste për shkelje të Kushtetutës dhe të rregullores së Kuvendit, duke kërkuar që seanca e kaluar të ripërsëritet për të diskutuar programin qeverisës të PS-së.
Berisha e konsideroi seancën e kaluar si një “turp” që do të mbetet në historinë e shtetit, duke theksuar se procesverbali i saj nuk reflekton realitetin e debatit parlamentar. Sipas tij, seanca e kaluar “u bë për të maskuar 18 Erion Veliaj”.
Ai kërkoi që procesverbali të hidhet “në koshin e plehrave” dhe se kjo seancë duhet të shërbejë si një leksion për transparencën në Kuvend.
Berisha: Akti i vetëm që kjo seancë mund të bëjë për atë procesverbal, ta hedhë në koshin e plehrave seancën dhe procesverbalin.
Ai do mbetet në arkivat e këtij shteti si procesverbali më i turpshëm në të gjithë historinë e tij.