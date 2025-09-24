LEXO PA REKLAMA!

“Hidheni në kosh seancën e kaluar”, Berisha: E bëtë vetëm për të maskuar Erion Veliajn!

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 11:08
Politikë

Kryedemokrati Sali Berisha ka akuzuar Partinë Socialiste për shkelje të Kushtetutës dhe të rregullores së Kuvendit, duke kërkuar që seanca e kaluar të ripërsëritet për të diskutuar programin qeverisës të PS-së.

Berisha e konsideroi seancën e kaluar si një “turp” që do të mbetet në historinë e shtetit, duke theksuar se procesverbali i saj nuk reflekton realitetin e debatit parlamentar. Sipas tij, seanca e kaluar “u bë për të maskuar 18 Erion Veliaj”.

Ai kërkoi që procesverbali të hidhet “në koshin e plehrave” dhe se kjo seancë duhet të shërbejë si një leksion për transparencën në Kuvend.

Berisha: Akti i vetëm që kjo seancë mund të bëjë për atë procesverbal, ta hedhë në koshin e plehrave seancën dhe procesverbalin.

Ai do mbetet në arkivat e këtij shteti si procesverbali më i turpshëm në të gjithë historinë e tij.

 

